В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на оплату счета дали несколько часов

В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему оплатить счет абонент должен был в тот же день, когда принесли квитанцию.

«Абонент не оплатил предыдущие долги за потребленную электроэнергию, и для погашения задолженности ему в предыдущий расчетный период уже предоставляли семь календарных дней, как требует законодательство. Однако долг не погасили. В связи с наличием просроченной задолженности предыдущих периодов абоненту выставлен счет за август с требованием немедленного ее погашения», — пояснили в пресс-службе компании.

В случае предоставления читателем лицевого счета либо адреса ОАО «Северэлектро» готово подтвердить вышеизложенное цифрами.

Напомним, на квитанции, отправленной читателем, указано, что выписали счет 30 августа, но и оплатить ее надо до того же числа.

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