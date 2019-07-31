18:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Жители города Ош жалуются на загрязняющий воздух завод

Жители района «Фуркат» в Оше жалуются на загрязняющий воздух завод по производству гипсокартона. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Из трубы выходит густой дым, который загрязняет окружающую среду, ухудшает жизнь живущих здесь людей. Жители выходили на митинги, чтобы закрыли предприятие. Им сказали, что завод переедет, но он до сих пор работает. Такие предприятия должны строить в отдаленных местах, где нет людей, и должны быть фильтры», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 9,3 миллиона сомов составила сумма исков за ущерб окружающей среде
Бишкекчане жалуются на коптящие на улицах города машины
Загрязнение воздуха. Экстремальных уровней в Кыргызстане не зафиксировали
Посольство США показало датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха в Бишкеке
Ввести сбор за загрязнение воздуха автомобилями предлагают в Кыргызстане
Загрязнение воздуха. В Бишкеке газифицировано только 17 жилмассивов
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень во всех районах в норме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень во всех районах в норме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Превышение отмечается в некоторых районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень во всех районах в норме
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды На Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;солнце температура +45&nbsp;градусов В Бишкеке на солнце температура +45 градусов
Читатели обеспокоены: поезд Бишкек&nbsp;&mdash; Балыкчи может сойти с&nbsp;рельсов Читатели обеспокоены: поезд Бишкек — Балыкчи может сойти с рельсов
Волны на&nbsp;асфальте в&nbsp;Бишкеке. Когда работу приходится переделывать Волны на асфальте в Бишкеке. Когда работу приходится переделывать
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!