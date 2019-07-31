Жители города Ош жалуются на загрязняющий воздух завод

Жители района «Фуркат» в Оше жалуются на загрязняющий воздух завод по производству гипсокартона. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Из трубы выходит густой дым, который загрязняет окружающую среду, ухудшает жизнь живущих здесь людей. Жители выходили на митинги, чтобы закрыли предприятие. Им сказали, что завод переедет, но он до сих пор работает. Такие предприятия должны строить в отдаленных местах, где нет людей, и должны быть фильтры», — написал он.

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