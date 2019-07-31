Бишкекчане жалуются на маршрутки: почему водители пересаживают пассажиров?

Бишкекчане недовольны, что водители маршрута № 101 постоянно пересаживают людей в другие бусы. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Если бус догоняет другого водителя маршрута, то все пассажиры переходят в одну из них. В основном они так делают в районе Аламединского рынка. Дальше приходится ехать в переполненном автобусе», — написала она.

По маршруту № 101 ездят бусы ОАО «Ак-Жолтой».

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