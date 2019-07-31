23:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Проблемные маршрутки (123)

Бишкекчане жалуются на маршрутки: почему водители пересаживают пассажиров?

Бишкекчане недовольны, что водители маршрута № 101 постоянно пересаживают людей в другие бусы. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Если бус догоняет другого водителя маршрута, то все пассажиры переходят в одну из них. В основном они так делают в районе Аламединского рынка. Дальше приходится ехать в переполненном автобусе», — написала она.

По маршруту № 101 ездят бусы ОАО «Ак-Жолтой».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Как частник и мэрия не поделили городской автобусный маршрут
Мэрия Бишкека пока не может убрать маршрутки из центра столицы
В мэрии считают, что частные фирмы должны платить за использование маршрутов
В городе Ош проезд в маршрутках будет бесплатным для детей из малоимущих семей
В Бишкеке изменили схему движения микроавтобусного маршрута № 114
В Бишкеке изменили схемы маршрутных такси № 114 и 214. Схемы
Из-за плохой дороги по улице Васильева отказались ездить маршрутки
В городе Ош проезд для школьников предлагают повысить в 5 раз
Повышение тарифов для маршруток. Перевозчики и мэрия спорят, кто тормозит
Езда по встречке. Бишкекские водители маршруток и такси продолжают нарушать ПДД
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды На Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;солнце температура +45&nbsp;градусов В Бишкеке на солнце температура +45 градусов
Читатели обеспокоены: поезд Бишкек&nbsp;&mdash; Балыкчи может сойти с&nbsp;рельсов Читатели обеспокоены: поезд Бишкек — Балыкчи может сойти с рельсов
Волны на&nbsp;асфальте в&nbsp;Бишкеке. Когда работу приходится переделывать Волны на асфальте в Бишкеке. Когда работу приходится переделывать
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!