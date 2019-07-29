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Агент 024

В Караколе решили расширить улицу и вырубают деревья. Жители против

В Караколе хотят расширить улицу Абдрахманова от Карасаева до Коенкозова. Жители и общественные организации требуют пересмотреть проект и обратились к президенту за помощью. Об этом они сообщили 24.kg.

По данным жителей, городские власти хотят сделать отрезок четырехполосным с тротуарами с обеих сторон. Но, по их мнению, заказчик не учел несколько важных моментов при реконструкции улицы.

Местные жители настаивают на сохранении двухполосного движения. По их словам, этот участок дороги в транспортном и пешеходном плане является тихим, из общественного транспорта проходит только один маршрут. Здесь находится общеобразовательная школа.

«В прошлом году за счет средств местного бюджета восстановили арычную систему, которую сейчас хотят перенести ближе к домам. Однако они построены в ХIX — начале ХХ веков, фундамент отсутствует, перенос ирригации, тротуаров, вырубка деревьев, использование тяжелой и вибрационной техники приведут к появлению трещин и дальнейшему разрушению домов», — написали горожане.

Кроме того, они требуют оставить зеленые насаждения и деревья, а уже вырубленные — живую изгородь вдоль трассы, карагачи и тополя — восстановить.

«Нельзя оголять исторический центр города, это кощунство», — заметили жители.

Каракольцы считают, что они вправе решать, каким должен быть город.

«Мы всегда готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Но руководство МСУ не желает слышать проблемы горожан, их заботит только то, что выделенные средства из республиканского бюджета должны быть срочно освоены. Работа по реконструкции дороги начата, необходимо срочно внести изменения в проект», — подчеркнули они в письме на имя главы КР.

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