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Агент 024

Бишкекчане просят мэрию запретить аренду электромотоциклов на Южной магистрали

Горожане просят мэрию Бишкека запретить аренду электромотоциклов на велодорожке на Южной магистрали. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» социальной сети Facebook написал Канат Ажикеев.

Он отметил, что электромотоциклы очень большие, а люди на них устраивают гонки.

«Опять сбили девочку, благо, не очень серьезно. А еще они сигналят, как угорелые. Здесь ездят маленькие дети на самокатах, они могут не среагировать на едущий на них байк», — добавил Канат Ажикеев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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