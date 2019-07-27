Бишкекчане просят мэрию запретить аренду электромотоциклов на Южной магистрали

Горожане просят мэрию Бишкека запретить аренду электромотоциклов на велодорожке на Южной магистрали. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» социальной сети Facebook написал Канат Ажикеев.

Он отметил, что электромотоциклы очень большие, а люди на них устраивают гонки.

«Опять сбили девочку, благо, не очень серьезно. А еще они сигналят, как угорелые. Здесь ездят маленькие дети на самокатах, они могут не среагировать на едущий на них байк», — добавил Канат Ажикеев.

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