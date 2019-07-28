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Мгновения жизни. Такой разный Иссык-Куль

После небольшого отпускного перерыва наша рубрика вновь зовет читателей в путешествия по Кыргызстану. И, судя по жаре в Бишкеке, в городе мы сегодня задерживаться не будем точно.

Естественно, самым спасительным от летнего зноя местом является Иссык-Куль. И там не только прохладно, но и очень красиво. Видно это с первых снимков Азата Махмудова.

Иссык-Куль всегда разный. И, сколько его ни фотографируй, постоянно получаешь что-то новое, чем можно любоваться бесконечно. Фотография Мамасалы Ташматова просто умиротворяет и так и тянет оказаться на прохладном берегу.

Фото Мамасалы Ташматова. На берегу Иссык-Куля

Однако Иссык-Куль интересен не только озером, вокруг него много и других прекрасных мест. Среди них знаменитый каньон Сказка, в котором побывал Евгений Коротовских.

На южном же берегу посетим окрестности села Кызыл-Суу, которое находится в Джети-Огузском районе. Видео о природе своей малой родины сделал Василий Павлов.

На Иссык-Куле прекрасные вечера, когда можно полюбоваться красивыми закатами и тихим озером. Что и сделал Вячеслав Селиванов.

Ну и как не вспомнить о братьях наших меньших, которые вместе с нами отдыхают на озере или вовсе там живут. Анастасия Мокренко о них не забыла.

Надеемся, наше небольшое путешествие вам понравилось. Особенно тем, кто так и не смог выбраться в эту жару на Иссык-Куль. Ну а если ваши поездки не ограничились озером, то с помощью 24.kg можете легко о них рассказать.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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