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Агент 024

Почему газон стал парковкой и кто за это ответит

Бдительные горожане не оставляют без внимания недостатки и проблемы в городской инфраструктуре, так что властям Бишкека расслабиться не получится даже в период отпусков.

1Дорожные знаки

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Горожане достаточно часто присылают сообщения о неправильно установленных, вводящих в заблуждение, или аварийных дорожных знаках. После сигналов «агентов 024» городские службы недочеты, как правило, исправляют. Пора бишкекчанам за бдительность грамоты выдавать, раз у уполномоченных служб внимания на все проблемы не хватает.

Недавно читатель сообщил, что на пересечении улиц Ибраимова и Жумабека знак «Стоп» установлен дальше стоп-линии. Сотрудники УОБДД столицы подтвердили неправильную установку, после чего Бишкекасфальтсервис знак перенес.

2Беседы – наше все

Зачастую реакция уполномоченных органов заканчивается на обещаниях принять меры. Как, например, в отношении типографии на улице Койбагарова. В ней побывали работники столичного Центра госсанэпиднадзора и МТУ № 10. Но владельца не обнаружили — он уехал на Иссык-Куль, объект на это время закрыл.

Владелец приглашен на беседу в ЦГСЭН по вопросу работы типографии и тандыра.

В то же время выяснилось, что центр не выдавал разрешения на размещение типографии по этому адресу.

«Провести плановую проверку центр не может в связи с постановлением правительства «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» до 2021 года», — заявили в центре.

3Проезд закрыли законно

Иногда на сообщения «агентов» реагируют читатели. Вот и про закрытый проезд в 4-м микрорайоне именно они написали в редакцию первыми.

По их данным, дорога проходит по территории прилегающего к дому участка. Он находится в частной собственности дома. Жители организовали на нем паркинг и дорогу к нему.

«Учитывая экстренные ситуации, мы не огородили дорогу и автопаркинг. Чем воспользовались жители соседних домов. Они используют дорогу для сокращения пути к своим домам», — сообщили жители дома № 26/1.

17 июня 2019 года примерно в 20.30 автомашина сбила здесь девочку в возрасте семи лет. От полученных травм она скончалась в реанимации ГДКБ СМП.

Жители дома № 26/1

После трагедии жильцы установили бетонный блок. «Установка бетонного блока не нарушает прав третьих лиц», — отметили они.

В мэрии подтвердили, что на участок есть акт о праве частной собственности.

4На парковку разрешения нет

Больше месяца понадобилось муниципалитету для выяснения законности организации парковки на улице Исанова. Здесь для этих целей решили использовать газон.

Однако Бишкекглавархитектура, изучив свои архивные документы, заявила, что разрешения не выдавала.

Что будет с предприимчивыми самовольщиками, в мэрии не сообщили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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