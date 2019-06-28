На улице Льва Толстого сделали пешеходный переход, а знак не установили

В Бишкеке на улице Льва Толстого, между улицами Байтика Баатыра и Тыныстанова, недавно нанесли зебру, определив пешеходный переход. Но знак не установили. Об этом в группе «Черный список» в Facebook написала Лана Чикаева.

«Его там никогда не было, соответственно, водители о нем не знают. Особенно те, кто нечасто ездит по этой дороге. Знака нет. Уже произошло несколько ДТП на этом месте, из людей пока никто не пострадал. Куда можно обратиться, чтобы поставили знак?» — поинтересовалась она.

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