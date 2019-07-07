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Мгновения жизни. Утренний Ош и куст в виде чайника

И вновь мы отправляемся на юг Кыргызстана. Несмотря на жару, там можно набраться таких впечатлений, что будете еще долго ощущать это теплое южное очарование.

Начнем же, конечно, с южной столицы — древнего города Оша. Гулять по нему приятнее всего с раннего утра, что и сделал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

«Живу я в городе Уфе, пенсионер. Я — человек, родившийся в Шекафтаре! Мне 66 лет. Через 47 лет с момента, когда я покинул свою Родину сразу после окончания второго класса Шакафтарской средней школы в 1962 году, я посетил родные места вновь. Помогли новые друзья-земляки по социальным сетям. В 2012 году я вновь посетил Родину. Я ее люблю, мне близки переживания земляков, их тревоги, новые надежды», — описал историю появления своих фотографий Азат Махмудов.

Там же на юге еще один наш автор — Бексултан — обнаружил произведение садового искусства.

Фото Бексултана. Южный куст-чайник

На юге Кыргызстана много различных водохранилищ, но чаще всего попадает к нам в рубрику Токтогулка. Эмиль Базарбаев исправил ситуацию, побывав на Базар-Коргонском водохранилище.

Надеемся, вам понравился наш южный вояж. Если вам есть чем поделиться с остальными читателями 24.kg, мы будем только рады. Сделать это очень легко.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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