Тротуар на улице Байтика Баатыра просят сделать жители села Орто-Сай

Тротуар на улице Байтика Баатыра (от Южной магистрали до села Орто-Сай) просят сделать местные жители. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Как видите, дороги просто нет. С коляской невозможно пройти. Иногда приходится обходить по автодороге», — написал он.

Напомним, ранее жители сообщали, что пешеходная дорожка от Южных ворот до села Орто-Сай вдоль улицы Байтика Баатыра в ужасном состоянии. Она проходит над каналом, с одной стороны нет ограждения.

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