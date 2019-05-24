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Сюжет: Проблемные маршрутки (118)

Езда по встречке. Водитель маршрутки в Бишкеке нарушил ПДД

Водитель микроавтобуса маршрута № 195 на улице Московской в Бишкеке выехал на полосу движения общественного транспорта. Видео 24.kg прислал читатель.

Читатели часто жалуются на водителей общественного транспорта, которые нарушают ПДД. Так, накануне троллейбус маршрута № 8 на перекрестке улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу повернул направо со второго ряда.

По информации мэрии Бишкека, с нарушителями проводят профилактические беседы. 

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