Милиционер уехал с места ДТП, являясь его косвенным виновником

Сотрудник ГУОБДД на частном авто уехал с места ДТП. Об этом 24.kg сообщает читатель Константин Конкин.

По его словам, «гаишник на частном авто стоял в неположенном месте по улице Льва Толстого за супермаркетом «Фрунзе».

«Ловил нарушителей (ни одного протокола за полчаса не составил). Владелец «БМВ» хотел развернуться через двойную сплошную, но увидел спрятавшегося за машиной гаишника и резко затормозил. Сзади ехала «девятка» и протаранила его. По сути, косвенным виновником является в том числе и гаишник. Понимая все обстоятельства, он поспешил покинуть место ДТП», — написал читатель.

Он отмечает, что не первый раз наблюдает, как этот же сотрудник на данном частном авто останавливает нарушителей ПДД, но не оформляет протоколы.

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