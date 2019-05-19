Мгновения жизни. Маковые поля и перевал Ала-Бель

В выходные приятно выбраться из города хотя бы на дачу или в ближайшее ущелье, чтобы подышать воздухом и просто отдохнуть от городской суеты. Именно после таких вылазок наши читатели и присылают в редакцию видео и фотографии, которыми мы и делимся с теми, кому не удалось удрать на природу.
На выходные по окрестностям Бишкека прогулялся один из наших постоянных авторов Наиль Халилов. Тихая грибная охота, поля алых маков и тихое умиротворение — что еще надо для отдыха?
Остаемся в Чуйской области и доберемся до башни Бурана, что недалеко от Токмака. Там побывала Надежда Лузина.
Несколько весенних пейзажей из Сокулукского района прислал еще один постоянный автор нашей рубрики Евгений.
А теперь небольшие весенние зарисовки от других наших авторов. Горные цветы от Айбека Абдыкарова.
Мгновение весны в Чон-Кемине запечатлела Динара Акынбаева.
Салима Каныбекова сфотографировала цветущий урюк. Еще совсем недавно республика просто утопала в такой красоте.
В завершение экскурсии с помощью еще одного нашего полуанонимного автора Бексултана заберемся повыше в горы. А именно на перевал Ала-Бель, через который проходит дорога Бишкек — Ош.
Надеемся, наше небольшое путешествие по Кыргызстану принесло вам положительные эмоции. И помните, что рубрика «Мгновения жизни» открыта для всех читателей. Ее автором можно стать очень просто.
Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.