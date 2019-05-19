Мгновения жизни. Маковые поля и перевал Ала-Бель

В выходные приятно выбраться из города хотя бы на дачу или в ближайшее ущелье, чтобы подышать воздухом и просто отдохнуть от городской суеты. Именно после таких вылазок наши читатели и присылают в редакцию видео и фотографии, которыми мы и делимся с теми, кому не удалось удрать на природу.

На выходные по окрестностям Бишкека прогулялся один из наших постоянных авторов Наиль Халилов. Тихая грибная охота, поля алых маков и тихое умиротворение — что еще надо для отдыха?

Остаемся в Чуйской области и доберемся до башни Бурана, что недалеко от Токмака. Там побывала Надежда Лузина.

Фото Надежды Лузиной. Башня Бурана

Несколько весенних пейзажей из Сокулукского района прислал еще один постоянный автор нашей рубрики Евгений.

А теперь небольшие весенние зарисовки от других наших авторов. Горные цветы от Айбека Абдыкарова.

Фото Айбека Абдыкарова. Арашан, горные цветы

Мгновение весны в Чон-Кемине запечатлела Динара Акынбаева.

Фото Динары Акынбаевой. Весна в Чон-Кемине

Салима Каныбекова сфотографировала цветущий урюк. Еще совсем недавно республика просто утопала в такой красоте.

Фото Салимы Каныбековой. Цветущий урюк

В завершение экскурсии с помощью еще одного нашего полуанонимного автора Бексултана заберемся повыше в горы. А именно на перевал Ала-Бель, через который проходит дорога Бишкек — Ош.

Надеемся, наше небольшое путешествие по Кыргызстану принесло вам положительные эмоции. И помните, что рубрика «Мгновения жизни» открыта для всех читателей. Ее автором можно стать очень просто.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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