Мгновения жизни. Игры облаков и каменная обезьяна

Длинные выходные в Кыргызстане подходят к концу. Во время них многие наверняка успели выбраться из городов на природу. И мы ждем новых интересных фотографий от наших авторов в ближайшее время. Пока любуемся тем, что в редакцию прислали до майских праздников.

Путешествовать лучше с утра. Не все, конечно, готовы просыпаться рано, но наших авторов это не останавливает. Вот так и запечатлела утренние горы в пригороде Бишкека Надежда Лузина.

Фото Надежды Лузиной. Утро в Бишкеке

Теперь отправимся на прогулку по Чуйской области. Для начала заглянем в Сокулук, куда всех пригласил Айбек Абдыкаров.

Фото Айбека Абдыкарова. Сокулук

Николай Манаковский уже радовал нас прекрасными фотографиями закатов и пейзажей Горной Маевки. Теперь же любуемся красивыми играми облаков.

Немного покатаемся по дорогам Кыргызстана. Для начала направимся в сторону Иссык-Куля, а именно в Боомское ущелье. Там и сделал свои фотографии Абдрахман Сализов.

В Бооме сделал свою фотографию и Турсун Мусаев, но дело было еще в ноябре 2018 года. Поэтому ущелье и выглядит немного мрачноватым.

«Маймыл» (обезьяна) — так назвал лет 20-25 назад эту каменную статую мой сын. В последние годы она заметно начала разрушаться», — написал о своей фотографии Мамасалы Ташматов. Там же на дороге Бишкек — Ош он сделал и снимок реки Нарын.

Конечной точкой сегодня станет Баткенская область, где расположено живописное Торткульское водохранилище. На нем побывал Урмат Чырмашев.

Надеемся, наше небольшое путешествие вам понравилось и вдохновило на то, чтобы выбраться из дома и стать еще одним нашим автором. Сделать это довольно просто.

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