15:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Мгновения жизни. Игры облаков и каменная обезьяна

Длинные выходные в Кыргызстане подходят к концу. Во время них многие наверняка успели выбраться из городов на природу. И мы ждем новых интересных фотографий от наших авторов в ближайшее время. Пока любуемся тем, что в редакцию прислали до майских праздников.

Путешествовать лучше с утра. Не все, конечно, готовы просыпаться рано, но наших авторов это не останавливает. Вот так и запечатлела утренние горы в пригороде Бишкека Надежда Лузина.

Фото Надежды Лузиной. Утро в Бишкеке

Теперь отправимся на прогулку по Чуйской области. Для начала заглянем в Сокулук, куда всех пригласил Айбек Абдыкаров.

Фото Айбека Абдыкарова. Сокулук

Николай Манаковский уже радовал нас прекрасными фотографиями закатов и пейзажей Горной Маевки. Теперь же любуемся красивыми играми облаков.

Немного покатаемся по дорогам Кыргызстана. Для начала направимся в сторону Иссык-Куля, а именно в Боомское ущелье. Там и сделал свои фотографии Абдрахман Сализов.

В Бооме сделал свою фотографию и Турсун Мусаев, но дело было еще в ноябре 2018 года. Поэтому ущелье и выглядит немного мрачноватым.

«Маймыл» (обезьяна) — так назвал лет 20-25 назад эту каменную статую мой сын. В последние годы она заметно начала разрушаться», — написал о своей фотографии Мамасалы Ташматов. Там же на дороге Бишкек — Ош он сделал и снимок реки Нарын.

Конечной точкой сегодня станет Баткенская область, где расположено живописное Торткульское водохранилище. На нем побывал Урмат Чырмашев.

Надеемся, наше небольшое путешествие вам понравилось и вдохновило на то, чтобы выбраться из дома и стать еще одним нашим автором. Сделать это довольно просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Бишкек после дождей и цветущий миндаль
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка:
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Бишкек после дождей и цветущий миндаль
Мгновения жизни. Сказочные закаты над Горной Маевкой и спокойная Ак-Буура
Мгновения жизни. Застывший в камне дракон и закат над Бишкеком
Мгновения жизни. Восхитительный Боом и «великаны», несущие свет
Мгновения жизни. Умытый дождем Бишкек и цветение миндаля
Мгновения жизни. Весна в Баткене и зимний Чон-Кемин
Мгновения жизни. Завораживающий рассвет и еще зимняя Ала-Арча
Мгновения жизни. Сердитая гора и глиняные ландшафты Баткена
Мгновения жизни. Прогулка по Ботаническому саду и Бостери в снегу
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД
Два медведя устроили жесткую разборку прямо во&nbsp;дворе дома в&nbsp;Нью-Джерси Два медведя устроили жесткую разборку прямо во дворе дома в Нью-Джерси
На&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Ахунбаева водители грубо нарушают ПДД На пересечении улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева водители грубо нарушают ПДД
Бизнес
С&nbsp;7&nbsp;июня 2019 года открывается регулярный рейс по&nbsp;маршруту Ош&nbsp;&mdash; Алматы С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!
Elite House: Сносить дома на&nbsp;Южной магистрали не&nbsp;будут Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут
9&nbsp;Мая на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; будет играть духовой оркестр 9 Мая на АЗС сети «Газпромнефть» будет играть духовой оркестр