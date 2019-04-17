Бишкекчане просят убрать с тротуара опасный стальной профиль на улице Рыскулова

На пересечении улиц Рыскулова и Уметалиева в Бишкеке долгое время лежит тяжелый стальной профиль, мешающий пешеходам. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Один конец профиля выступает поперек тротуара по улице Уметалиева и представляет потенциальную опасность для прохожих, особенно детей. Можно напороться на кусок металла и получить серьезную травму. Недавно был свидетелем именно такого происшествия», — написал он.

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