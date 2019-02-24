Мгновения жизни. Заснеженный Кыргызстан под крылом самолета

Зима сдает свои права в Кыргызстане. Она не была суровой и снежной, что не может не радовать. Тем не менее снег иногда выпадал, и сегодня именно такая подборка фотографий.

Начнем нашу прогулку с Бишкека. Айгул Ырысова увидела в небе пролетающий над столицей самолет. Кстати, такое голубое небо в последнее время не так часто радует горожан.

Фото Айгул Ырысовой. След самолета над Бишкеком

А теперь взглянем на Кыргызстан с обратной стороны, то есть из самолета. Анастасия Мокренко сделала фотографии Чуйской области во время посадки лайнера в аэропорту «Манас».

Наш постоянный автор Урмат Чырмашев предложил полюбоваться Чуйской областью не только с высоты. В начале февраля в Кыргызстане выпало много снега, в такое утро и запечатлели Кара-Балту.

Но снега этой зимой необычно мало даже для нашей республики. Евгений, который так и не раскрывает свою фамилию, путешествовал по предгорьям Кыргызского хребта, однако и там не увидел снежного покрывала.

Еще одно февральское утро нам прислали с Иссык-Куля. К сожалению, автор фотографий так и не представился. Может, мы еще исправим это, а пока любуемся видами побережья, припорошенного снегом.

Надеемся, наш зимний поход по Кыргызстану вам понравился. Следующий раз наша рубрика выйдет уже в марте, и мы с нетерпением ждем момента, когда начнется самая прекрасная пора — весеннее пробуждение природы. Оно наверняка не пройдет мимо внимания наших новых и постоянных авторов.

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