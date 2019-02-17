Мгновения жизни. Село-призрак и пустынный пляж

Сегодня мы вновь путешествуем по северу Кыргызстана. Но, помимо привычных и хорошо известных мест, заглянем в одно, о котором наверняка в республике знают немногие.

Начнем же со столицы. Нас ее видами вновь радует постоянный автор рубрики Владислав Ногай. Сегодня от него вид на февральский Бишкек с двумя жилыми башнями «Бишкек Парка».

Фото Владислава Ногая. Высотки «Бишкек Парка», февраль 2019 года

«По пути из Балыкчи в Кочкорку есть местность Кызыл-Омпол. Здесь раньше было село, которое исчезло вместе с Советским Союзом. Сейчас там живет только одна семья. В этой местности начали добывать уран для переработки, значит, здесь снова будут село и жизнь», — написала Жумагуль Тентиева, которая часто радует нашу рубрику фотографиями из малоизвестных уголков Кыргызстана.

Раз мы рядом с Иссык-Кулем, то заглянуть на озеро надо обязательно. Анара, отдыхавшая с семьей на озере в ноябре, сделала вроде бы и простой, но достаточно выразительный снимок. Такого во время туристического сезона тут точно не увидишь.

Фото Анары. Пустынный ноябрьский пляж

Андрей Вершинский предлагает нам полюбоваться Иссык-Кулем на контрасте — день и вечер. Честно признаюсь, я бы выбирать не стал — мне озеро нравится в любое время и в любой сезон.

Каньон «Сказка» — одно из самых потрясающих мест Иссык-Кульской области. Словно кусочек другого мира поместили среди гор Тянь-Шаня. Любовался «Сказкой» один из наших авторов — Сыргак.

Надеемся, вы получили от нашего путешествия столько же удовольствия, как и мы. Да, красотой Кыргызстана и его заповедными местами не устаешь наслаждаться.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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