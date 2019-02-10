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Мгновения жизни. Радуга Чон-Кемина и «космические» облака Иссык-Куля

Сегодня мы полюбуемся пейзажами трех северных областей Кыргызстана — Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской. Начнем же с Чон-Кемина, в который нас пригласил заглянуть Курманбек Сабыров.

На Иссык-Куле много необычных мест, а еще там всегда потрясающие небо и облака. В очередной раз в этом нам помогла убедиться Анара, которая в ноябре с семьей отдыхала на озере.

Еще побудем немного на Иссык-Куле и насладимся прекрасным тихим вечером. Видео прислал Андрей Вершинский.

Отдохнули? Что ж, теперь нас ждет Нарынская область. Таш-Рабат — частый гость нашей рубрики, но каждый видит его по-своему. Сегодня нас своими фотографиями радует Сыргак.

В этой же области, в Джумгальском районе, есть красивое ущелье Ак-Кол. Фотографией оттуда с нами поделился Арстан Кадыров.

Фото Арстана Кадырова. Ущелье Ак-Кол, Джумгальский район
Надеемся, очередное путешествие по Кыргызстану вам понравилось. Помните, что авторами народной рубрики «Мгновения жизни» стать очень просто.

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