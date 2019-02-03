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Мгновения жизни. Глиняные ландшафты юга и закаты в городе Ош

Давно мы с вами не бывали на юге Кыргызстана. Что ж, сегодня вместе с нашими постоянными и новыми авторами рубрики мы исправим это упущение.

Логично, что начнем мы наш путь с южной столицы республики — древнего города Оша. Поможет нам в этом Курсантбек Нурмаматов. Он прислал в редакцию самые разнообразные фотографии, сделанные в городе.

Сыргык, к сожалению не назвавший фамилию, позвал нас прокатиться по дороге Ош — Гульча. По дороге к административному центру Алайского района открываются потрясающие виды на глиняные скалы и какой-то неземной ландшафт. Кстати, к качеству самой дороги наш восторг не относится.

Еще одна известная на всю республику, да и за ее пределами трасса Бишкек — Ош проходит в том числе через Кетмен-Тюбинскую долину. Ее занимает Токтогульский район. Славится же долина тем, что по насыщенности памятниками кочевого населения не имеет равных в восточной части Центральной Азии. А завез нас туда один из постоянных наших авторов Урмат Чырмашев.

Надеемся, экскурсия по югу Кыргызстана вам понравилась. Но с помощью наших читателей мы можем отправиться в любой уголок республики — сделать это очень просто и по вашему желанию.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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