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Агент 024

Вандализм, плохое освещение и дорожные знаки. На что жалуются бишкекчане

Городские проблемы не перестают волновать бишкекчан. Свои замечания они присылают в рубрику «Агент 024».

24.kg собрало ответы муниципалитета.

1Разбитые фонари

Бишкекчанина возмутило, что на велодорожке вдоль Южной магистрали вандалы разбили фонари.

В пресс-службе мэрии уточнили, что речь идет о велодорожке, которая находится в парке на Южных воротах. Сейчас сотрудники «Бишкексвета» восстанавливают освещение.

2Перевернутый дорожный знак

На улице Лущихина читатель увидел перевернутый дорожный знак. Неисправность пообещали исправить. На улице провели капитальный ремонт по китайскому гранту. Она находится на гарантии.

«В течение двух лет все выявленные дефекты на отремонтированных дорогах подлежат устранению за счет подрядчика», — отметили в мэрии.

3Да будет свет

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Освещение на улице Садыгалиева обещают установить в 2020 году. Для этого потребуется построить новые сети наружного освещения.

Напомним, бишкекчанин сообщил, что на улице Садыгалиева нет ни одной лампочки, из-за чего не видно пешеходов.

4Рубка санитарная

Рубка арчи в Бишкеке была санитарной, а не варварской, уверены в муниципалитете.

Работники Бишкекзеленхоза провели плановую обрезку хвойных деревьев «в целях поднятия кроны и придания эстетически-декоративного вида городскому ландшафту».

5Люки и ливневые решетки снова установят

На улице Токтоналиева установят новые ливневые решетки вместо украденных.

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В мэрии отметили, что на недавно отремонтированных на средства китайского гранта дорогах украли 101 люк и решетки.

«На заводе имени Фрунзе заказали новые, они будут установлены взамен украденных», — сообщили в мэрии и добавили, что продумывают варианты по защите от воров.

6Ошибка проектировки

Тротуар вдоль улицы Токтомбаева напротив 12-го микрорайона прерывается на территории заправки. Об этом сообщал читатель и интересовался, почему так произошло.

В мэрии ответили, что участок является собственностью автозаправки.

«На том месте находятся подземные заправочные цистерны. У заправочной станции есть разрешение и красная книга», — сообщили в мэрии.

Остается вопрос, почему этот момент не учли при проектировке.

7В жилмассивах станет чище

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Весной в жилых массивах обещают начать ремонтно-восстановительные работы дорог. Их засыпят щебнем и утрамбуют. Всего планируется охватить более 100 километров.

Напомним, читатели пожаловались на плохое состояние дорог в жилмассивах.

«Ходить невозможно. Приходится пакеты надевать поверх обуви», — сообщили они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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