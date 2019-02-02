Вандализм, плохое освещение и дорожные знаки. На что жалуются бишкекчане

Городские проблемы не перестают волновать бишкекчан. Свои замечания они присылают в рубрику «Агент 024».

24.kg собрало ответы муниципалитета.

1 Разбитые фонари

Бишкекчанина возмутило, что на велодорожке вдоль Южной магистрали вандалы разбили фонари.

В пресс-службе мэрии уточнили, что речь идет о велодорожке, которая находится в парке на Южных воротах. Сейчас сотрудники «Бишкексвета» восстанавливают освещение.

2 Перевернутый дорожный знак

На улице Лущихина читатель увидел перевернутый дорожный знак . Неисправность пообещали исправить. На улице провели капитальный ремонт по китайскому гранту. Она находится на гарантии

«В течение двух лет все выявленные дефекты на отремонтированных дорогах подлежат устранению за счет подрядчика», — отметили в мэрии.

3 Да будет свет

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Освещение на улице Садыгалиева обещают установить в 2020 году. Для этого потребуется построить новые сети наружного освещения.

Напомним, бишкекчанин сообщил, что на улице Садыгалиева нет ни одной лампочки, из-за чего не видно пешеходов.

4 Рубка санитарная

Рубка арчи в Бишкеке была санитарной, а не варварской, уверены в муниципалитете.

Работники Бишкекзеленхоза провели плановую обрезку хвойных деревьев «в целях поднятия кроны и придания эстетически-декоративного вида городскому ландшафту».

5 Люки и ливневые решетки снова установят

На улице Токтоналиева установят новые ливневые решетки вместо украденных.

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В мэрии отметили, что на недавно отремонтированных на средства китайского гранта дорогах украли 101 люк и решетки.

«На заводе имени Фрунзе заказали новые, они будут установлены взамен украденных», — сообщили в мэрии и добавили, что продумывают варианты по защите от воров.

6 Ошибка проектировки

Тротуар вдоль улицы Токтомбаева напротив 12-го микрорайона прерывается на территории заправки. Об этом сообщал читатель и интересовался, почему так произошло.

В мэрии ответили, что участок является собственностью автозаправки.

«На том месте находятся подземные заправочные цистерны. У заправочной станции есть разрешение и красная книга», — сообщили в мэрии.

Остается вопрос, почему этот момент не учли при проектировке.

7 В жилмассивах станет чище

Весной в жилых массивах обещают начать ремонтно-восстановительные работы дорог. Их засыпят щебнем и утрамбуют. Всего планируется охватить более 100 километров .

Напомним, читатели пожаловались на плохое состояние дорог в жилмассивах.

«Ходить невозможно. Приходится пакеты надевать поверх обуви», — сообщили они.

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