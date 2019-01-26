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Агент 024

Мусор, люки и стихийная торговля. Что тревожит бишкекчан

Бишкекчане продолжают присылать в рубрику «Агент 024» сообщения о городских проблемах. 24.kg собрало ответы муниципалитета.

1Мусор убрали

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
В микрорайоне «Улан» стало чище, мусор убрали. Инспекторы санитарно-экологической инспекции мэрии встретились с представителями ТСЖ по вопросу недопущения выброса ТБО и других предметов в неположенном месте.

За выброс и сжигание бытового мусора в неположенном месте предусмотрен штраф в 5 тысяч 500 сомов для физических лиц и 17 тысяч для юридических.

До вступления в силу новых кодексов нарушителей могли оштрафовать на 2 тысячи и 10 тысяч сомов соответственно.

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Напомним, читатель сообщил, что микрорайон «Улан» завален мусором.

Навели порядок и возле велосипедной дорожки на Южной магистрали. Там оставался строительный мусор после замены бордюров.

Отметим, что горожане часто присылают сообщения о некачественно проведенном ремонте дорог.

2Люки, исчезающие в полночь

Горожане продолжают жаловаться на отсутствие на дорогах канализационных люков и ливнеприемных решеток. Так, они пропали на улице Баялинова.

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В столичном муниципалитете говорят, что участилось количество краж. В 2018 году украдено около 400 решеток и люков только на отремонтированных трассах.

Создана комиссия, которая занимается решением этой проблемы.

На улице Баялинова подрядчик установит решетки еще раз.

3Лифт в надземном переходе заработал

Перебои в работе лифта в надземном переходе возле рынка «Мадина» происходят из-за проблем в электроснабжении.

Читатели регулярно жалуются на неработающий лифт. Переход открыли в декабре 2017-го.

4Стихийная торговля неискоренима

Бишкекчанка сообщила о продаже на улице Юнусалиева продуктов питания с рук. Она опасается, что это может привести к вспышке инфекционных заболеваний и отравлений.

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Сотрудники Октябрьского акимиата и санитарно-экологической инспекции провели осмотр территории. По их информации, торговля продуктами проходит по выходным дням. В основном продают граждане пенсионного возраста, не имеющие иного заработка.

«Для продажи выставляются товары дневного обихода, книги, б/у вещи, ручные изделия. В будние дни торговля не ведется», — уверяют в акимиате.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Муниципальная администрация дополнительно изучит вопрос создания условий для торговли вышеуказанной категории населения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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