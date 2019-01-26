Мусор, люки и стихийная торговля. Что тревожит бишкекчан

Бишкекчане продолжают присылать в рубрику «Агент 024» сообщения о городских проблемах. 24.kg собрало ответы муниципалитета.
1Мусор убрали
За выброс и сжигание бытового мусора в неположенном месте предусмотрен штраф в 5 тысяч 500 сомов для физических лиц и 17 тысяч для юридических.
До вступления в силу новых кодексов нарушителей могли оштрафовать на 2 тысячи и 10 тысяч сомов соответственно.
Напомним, читатель сообщил, что микрорайон «Улан» завален мусором.
Навели порядок и возле велосипедной дорожки на Южной магистрали. Там оставался строительный мусор после замены бордюров.
Отметим, что горожане часто присылают сообщения о некачественно проведенном ремонте дорог.
2Люки, исчезающие в полночь
Горожане продолжают жаловаться на отсутствие на дорогах канализационных люков и ливнеприемных решеток. Так, они пропали на улице Баялинова.
Создана комиссия, которая занимается решением этой проблемы.
На улице Баялинова подрядчик установит решетки еще раз.
3Лифт в надземном переходе заработал
Перебои в работе лифта в надземном переходе возле рынка «Мадина» происходят из-за проблем в электроснабжении.
Читатели регулярно жалуются на неработающий лифт. Переход открыли в декабре 2017-го.
4Стихийная торговля неискоренима
Бишкекчанка сообщила о продаже на улице Юнусалиева продуктов питания с рук. Она опасается, что это может привести к вспышке инфекционных заболеваний и отравлений.
«Для продажи выставляются товары дневного обихода, книги, б/у вещи, ручные изделия. В будние дни торговля не ведется», — уверяют в акимиате.
Муниципальная администрация дополнительно изучит вопрос создания условий для торговли вышеуказанной категории населения.
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