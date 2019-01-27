Мгновения жизни. Две башни Бишкека и зимняя Ала-Арча

На дворе воскресенье, значит, мы с вами вновь отправляемся с помощью наших авторов колесить по нашему красивому Кыргызстану. Начнем же с Бишкека. Вы удивитесь, что умеют увидеть некоторые в самых вроде бы обыденных вещах.

«Люблю свой город и свой район. В разное время и погоду эти башни с «летающими тарелками» в 8-м микрорайоне, что напротив моего дома, выглядят по-разному, но одинаково красиво. Жаль, я не профессиональный фотограф — было бы еще лучше», — написала о своих фотографиях Соня Айдарбаева.

И действительно выглядят два дома очень необычно, поэтому и привлекли внимание не только Сони, но и наше.

Полюбовались необычными зданиями и двигаемся смотреть на красоты природные. Жумагуль Тентиева пригласила в зимнее Иссык-Атинское ущелье.

Переберемся не только в другой район — Кеминский, но и в лето. Там скрывается небольшое, но очень живописное озеро Жашыл-Кол. До него добрался Курманбек Сабыров и не забыл поделиться с нами его фотографией.

Фото Курманбека Сабырова. Озеро Жашыл-Кол, Кеминский район

Заглянем и в Нарынскую область. В Джумгальском районе есть село Чаек. Возле него раскинулось живописное пастбище Колмо. Айчурек Кудайбергенова побывала там летом и собрала снимки в замечательное видео. Так что нам осталось только наслаждаться видами.

Надеемся, вам понравилось увиденное. Согласитесь, сколько ни любуйся Кыргызстаном, всегда можно найти что-то новое. Может, и у вас что-то такое припасено? Поделиться им довольно просто. Красоту нельзя прятать!

Читайте по теме Мгновения жизни. Закат над Иссык-Кулем и заря над Кировским водохранилищем

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в, электронную почтуили редакционный номер

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.