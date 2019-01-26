Иностранцы в Кыргызстане не могут поменять водительские права. Об этом 24.kg рассказал читатель.

Он проработал в стране пять лет. В начале ноября 2018 года решил поменять водительское удостоверение. «Приготовил все необходимые документы, в том числе свидетельство об окончании курсов, старое удостоверение, паспорт и подошел к РЭО ГАИ по улице Чолпон-Атинской, 2 а для замены своего иностранного водительского удостоверения национальным. Мне сказали, что идет обновление системы, права заменить не могут», — пояснил читатель.

На протяжении трех месяцев он обращался в РЭО ГАИ и получал тот же ответ. «Я неоднократно звонил по телефонам ГРС: 0312631737, 0312633931, где мне сказали, что замена иностранных водительских удостоверений временно приостановлена», — добавил читатель.

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