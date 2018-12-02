Мгновения жизни. Замерзший Коль-Тор и снежный Ала-Бель

Неожиданное рядом. Вроде и фраза избитая, но авторы нашей рубрики «Мгновения жизни» умудряются подтверждать ее с завидным постоянством. Как? Просто надо в наше суматошное время останавливаться хотя бы на миг и оглядываться по сторонам.

Начнем с Бишкека, по которому мы уже несколько раз путешествовали с Владиславом Ногаем. Вот и сегодня он предлагает несколько фотографий заснеженного города. Зима-то теперь на дворе и по календарю.

Выберемся теперь за город. Горы и ущелья Кыргызстана прекрасны и зимой. Один из наших постоянных авторов Евгений предлагает полюбоваться замерзшим озером Коль-Тор, которое часто попадало в нашу рубрику летом.

Жумагуль Тентиева позвала нас на Иссык-Куль. В Тюпский район, где есть село Иссык-Куль. «Раньше оно называлось Маяк. Это своеобразный островок, богатый полями, лугами и облаками», — написала она.

Теперь на нашем пути Ат-Башинский район Нарынской области. Именно там побывал в начале осени Нурлан Иманалиев и обратил внимание на забавных местных жителей.







Завершим же мы сегодняшний экскурс по Кыргызстану на перевале Ала-Бель, через который проходит трасса Бишкек — Ош. Через него проезжал еще один наш постоянный автор Урмат Чырмашев.











Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие по Кыргызстану. Наверняка и вам есть что показать всем читателям 24.kg. Если так, то авторами рубрики стать очень просто.

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