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Агент 024

На перекрестке Жибек Жолу и Эркиндик стерлась зебра. Пешеходов не пропускают

Из-за того что на перекрестке проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик в Бишкеке стерлась зебра, невозможно перейти дорогу. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, здесь район спальный, бульвар многолюдный. Через дорогу постоянно переходят взрослые и дети, родители с колясками. Так как разметка стерлась, большинство водителей не пропускают пешеходов.

«Нам приходится ждать, пока какой-нибудь сознательный водитель притормозит. Нельзя ли нанести на асфальт новую зебру?» — интересуются читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
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