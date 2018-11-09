На перекрестке Жибек Жолу и Эркиндик стерлась зебра. Пешеходов не пропускают

Из-за того что на перекрестке проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик в Бишкеке стерлась зебра, невозможно перейти дорогу. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, здесь район спальный, бульвар многолюдный. Через дорогу постоянно переходят взрослые и дети, родители с колясками. Так как разметка стерлась, большинство водителей не пропускают пешеходов.

«Нам приходится ждать, пока какой-нибудь сознательный водитель притормозит. Нельзя ли нанести на асфальт новую зебру?» — интересуются читатели.

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