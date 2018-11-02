Горожане просят пустить общественный транспорт по улице Баялинова в Бишкеке

Жители Бишкека просят пустить общественный транспорт по улице Баялинова. Об этом они написали 24.kg.

«По улице ходят всего две маршрутки. Одна от улицы Байтика Баатыра до Тоголока Молдо, а другая — от Тоголока Молдо до Молодой Гвардии. Огромному, густонаселенному району реально не на чем добираться на работу и учебу», — сообщили они.

Они просят пустить автобусный маршрут, «тем более дорога сейчас новая».