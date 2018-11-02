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Агент 024

Горожане просят пустить общественный транспорт по улице Баялинова в Бишкеке

Жители Бишкека просят пустить общественный транспорт по улице Баялинова. Об этом они написали 24.kg.

«По улице ходят всего две маршрутки. Одна от улицы Байтика Баатыра до Тоголока Молдо, а другая — от Тоголока Молдо до Молодой Гвардии. Огромному, густонаселенному району реально не на чем добираться на работу и учебу», — сообщили они.

Они просят пустить автобусный маршрут, «тем более дорога сейчас новая».

Ранее горожане просили пустить общественный транспорт по улицам Орозбекова, Ибраимова и Масалиева.
 
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