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Выборы

От 12 до 5 тысяч сомов. Сколько стоили кандидатам голоса избирателей

ИА «24.kg» выяснило, во сколько кандидатам в президенты Кыргызстана обошелся голос избирателя. Суммы варьировались от 12 до почти 5 тысяч сомов.

Для анализа мы взяли данные о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов на 9 октября, которые представил ЦИК.

По итогам выборов лидером является Сооронбай Жээнбеков. Однако его официальные траты на агитацию вполне скромные. При расходах в 98,5 миллиона сомов он получил, по последним данным, 917 тысяч 219 голосов избирателей. Таким образом, каждый голос обошелся ему в 107,4 сома.

Дороже стоили голоса избирателей Омурбеку Бабанову — 349,3 сома.

Однако самыми дорогими оказались голоса, отданные за Арсланбека Малиева: 4 тысячи 961,35 сома. Дешевле же всего голоса избирателей обошлись Адахану Мадумарову — 12,65 сома.
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