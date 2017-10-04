Омурбек Бабанов пояснил, какую должность предложит Торобаеву в случае победы

Кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов дал пояснение по возможному назначению премьер-министром Бакыта Торобаева, если его самого выберут главой государства. Об этом он сказал на теледебатах в КТРК, отвечая на вопрос телезрителя.

По словам Омурбека Бабанова, в случае его победы партия «Республика — Ата Журт», лидером которой он является, создаст коалицию в парламенте, и при ее формировании будет выдвинута кандидатура Бакыта Торобаева на должность главы правительства.

«Я думаю, нужен такой человек, который понимает экономику», — сказал он.

Напомним, в теледебатах участвуют кандидаты в президенты КР Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев.

Выборы президента состоятся 15 октября.