Омурбек Бабанов пояснил, что торговый центр «Азия молл» построен не на взятках

Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов дал пояснение по торговому центру «Азия молл». Об этом он сказал на теледебатах в КТРК, отвечая на вопросы телезрителей к кандидатам в президенты КР.

По его словам, вопрос получения кредита в Российско-Кыргызском фонде развития был прозрачным и открытым. «Торговый центр дает налогов на 280 миллионов, сегодня там работает 1,5 тысячи человек, кредит взят в РКФР, это не ворованнные деньги, построен не на взятках, а взят кредит на основании решения совета директоров фонда», - сказал он.

По его словам, из $350 миллионов фонда только 3-4 кредита выдано на строительство торговых центров.

Напомним, в теледебатах участвуют кандидаты в президенты Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев. Выборы президента КР состоятся 15 октября.