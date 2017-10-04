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Выборы

Омурбек Бабанов пояснил, что торговый центр «Азия молл» построен не на взятках

Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов дал пояснение по торговому центру «Азия молл». Об этом он сказал на теледебатах в КТРК, отвечая на вопросы телезрителей к кандидатам в президенты КР.

По его словам, вопрос получения кредита в Российско-Кыргызском фонде развития был прозрачным и открытым. «Торговый центр дает налогов на 280 миллионов, сегодня там работает 1,5 тысячи человек, кредит взят в РКФР, это не ворованнные деньги, построен не на взятках, а взят кредит на основании решения совета директоров фонда», - сказал он.

По его словам, из $350 миллионов фонда только 3-4 кредита выдано на строительство торговых центров.

Напомним, в теледебатах участвуют кандидаты в президенты Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев. Выборы президента КР состоятся 15 октября. 
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