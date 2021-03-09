Местные выборы. Жеребьевка бесплатного эфира для кандидатов пройдет до 22 марта

Жеребьевка среди партий, претендующих на места в Бишкекском горкенеше, для бесплатного эфира пройдет до 22 марта. Об этом 24.kg сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, теледебаты на местных выборах пройдут впервые для всех городов. Но только кандидаты политорганизаций, баллотирующихся в Бишкеке, будут дебатировать в эфире ОТРК.

«После завершения регистрации кандидатов мы проведем жеребьевку. Аналогичная процедура пройдет и по распределению партий в бюллетене. Она состоится за 20 календарных дней до даты голосования. Сами бюллетени будут изготовлены до 1 апреля», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что сейчас продолжается проверка сданных партиями документов. Списки кандидатов переданы в информационный центр МВД. Экспертам предстоит установить, есть ли у претендентов на места в БГК судимость.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.