Потасовка кандидатов в президенты России. Скандал на дебатах

Последние дебаты кандидатов в президенты России едва не закончились дракой в прямом эфире. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин во время дебатов попытался напасть на журналиста Максима Шевченко — доверенное лицо другого кандидата, Павла Грудинина.

Максим Шевченко в начале прямого эфира назвал Максима Сурайкина бандеровским провокатором. Последний прокричал: «Я тебе сейчас в морду дам!» А после попытался напасть на журналиста.

Однако добраться до оппонента ему не удалось: помешали ведущий дебатов Владимир Соловьев и кандидат от «Партии Роста» Борис Титов. После этого Максима Сурайкина вывели из студии.

Это не первый скандал на теледебатах кандидатов в президенты. Выборы главы России состоятся 18 марта.