Генпрокуратура: Место, где собирали биометрию, не является официальным штабом

Здание, где собирали биометрические данные, не является официальным штабом кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По ее данным, после публикации информации о незаконном сборе биометрических данных в городе Ош в штабе Сооронбая Жээнбекова прокуратура города провела проверку. Выявлено, что начальник отдела паспортно-визовой и регистрационной работы города передал оборудование неуполномоченному органу — главе территориального совета № 3 «Сулайман-Тоо».

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«Последний пояснил, что в связи с отсутствием на территории возглавляемого им территориального совета муниципальных помещений, после разрешения владельца дома № 392 по улице Курманжан Датки, в пустом помещении осуществлялся сбор биометрических данных граждан. Фактически собраны биометрические данные у четырех граждан. При этом какая-либо агитация не проводилась», — сообщил надзорный орган.

Отмечается, что начальника отдела паспортно-визовой и регистрационной работы города привлекли к дисциплинарной ответственности. В доме Генеральная прокуратура не обнаружила штаб Сооронбая Жээнбекова.

«По указанному адресу расположено однокомнатное нежилое помещение площадью 15 квадратных метров, где хранится полиграфическая продукция, в том числе буклеты и плакаты. Данный объект не является официальным штабом кандидата Жээнбекова», — говорится в сообщении.