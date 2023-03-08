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Власть

Министр труда вышел на марш матерей-героинь за традиционные ценности

В Бишкеке прошел марш матерей-героинь за традиционные ценности. Он приурочен к празднованию Международного женского дня 8 Марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, мероприятие организовало ведомство совместно с партией пенсионеров Кыргызстана.

Участницы в национальных женских уборах ак элечек прошли от площади Ала-Тоо до памятника Уркуе Салиевой. В шествии приняли участие представительницы всех семи областей Кыргызстана, а также сотрудники центрального аппарата министерства труда, блогеры, поэты, писатели.

Глава ведомства Кудайберген Базарбаев отметил, что Кыргызстан является светской страной, где защищаются права и свободы всех граждан.

По его словам, наше государство занимается системной и поступательной работой, направленной на защиту и продвижение национальных традиционных ценностей и традиций.

«Акцией мы показываем свою приверженность национальным традициям, показываем не только свое уважение к нашей истории, корням, но и демонстрируем готовность защищать наш национальный уклад жизни, общество, в котором существуют традиционные семьи, где у ребенка есть отец и мать, где почитаются национальные одежды, как ак калпак, ак элечек, где люди думают самостоятельно и независимо», — сказал чиновник.

После завершения мероприятия от имени президента участницам марша подарили платки.

Отметим, что сегодня в Бишкеке проходит еще один мирный марш женской солидарности — против гендерного насилия и дискриминации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260275/
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