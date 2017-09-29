Избирательное законодательство направлено на олигархизацию политики Кыргызстана. Об этом сегодня на круглом столе «Избирательное законодательство: проблемы и пути совершенствования» сообщила глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Юристы клиники провели анализ избирательного законодательства. На обсуждение были приглашены депутаты профильного комитета Жогорку Кенеша, однако никто не пришел, хотя ранее некоторые подтвердили свое участие.

«Политики не ощущают ответственности за свои действия. Они только и говорят о том, что нельзя допускать во власть олигархов. Но поправки по увеличению избирательного залога противоречат их словам. Обновленное законодательство как раз направлено на олигархизацию политики», — сказала Чолпон Джакупова.