18:18
+37
USD 68.46
EUR 79.79
RUB 1.14
Выборы

Еще один кандидат в президенты. 39-й по счету

В ЦИК поступило еще одно заявление от кандидата в президенты. Теперь желающих занять главный пост страны 39 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Отмечается, что в комиссию поступило заявление от Марты Кыдыралиевой. Она идет в президенты как самовыдвиженец. Таким образом, в ЦИК поступили 32 заявления от граждан Кыргызстана о самовыдвижении и семь решений политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента.

Заявки от желающих стать главой государства принимаются до 1 августа 2017 года. Сегодня же первые кандидаты уже сдали экзамен на знание госязыка.
Ссылка:
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
Экзамен для Текебаева. ЦИК самоустранился от решения вопроса
Экзамен для Текебаева. ЦИК до сих пор не может решить вопрос его участия
Члены ЦИК жалуются на давление со стороны сторонников Омурбека Текебаева
Помитингуем? У здания ЦИК вновь собираются сторонники Омурбека Текебаева
Передумали. Рабочая группа ЦИК не стала направлять письмо в ГКНБ по Текебаеву
Пенсионер Мыктымбаев решил испытать Фортуну — идет в президенты
Пустите Текебаева на экзамен: рабочая группа ЦИК направила письмо в ГКНБ
В селе Ничке-Суу Ноокатского района появится новый избирательный участок
Траты кандидатов в президенты. Бабанов по-прежнему в лидерах
ЦИК зарегистрировал представителей трех кандидатов в президенты
Популярные новости
Эльмира Ибраимова о&nbsp;том, почему она отказалась баллотироваться в&nbsp;президенты Эльмира Ибраимова о том, почему она отказалась баллотироваться в президенты
Первый кандидат в&nbsp;президенты сдал подписи в&nbsp;ЦИК Первый кандидат в президенты сдал подписи в ЦИК
Появился новый кандидат в&nbsp;президенты. Очередной самовыдвиженец Появился новый кандидат в президенты. Очередной самовыдвиженец
Кандидатский языковой тест: Текебаев сдает первым, но&nbsp;как? ЦИК в&nbsp;замешательстве Кандидатский языковой тест: Текебаев сдает первым, но как? ЦИК в замешательстве
Бизнес
Успейте приобрести по&nbsp;акции 4G Wi-Fi Wingle мобильного оператора О! Успейте приобрести по акции 4G Wi-Fi Wingle мобильного оператора О!
Я&nbsp;изменился. Будь следующим! Я изменился. Будь следующим!
4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom. Возьми Интернет с&nbsp;собой! 4G Wi-Fi роутер от MegaCom. Возьми Интернет с собой!
Атамбаев не&nbsp;против запуска проекта &laquo;Безопасный город&raquo; на&nbsp;базе &laquo;Кыргызтелекома&raquo; Атамбаев не против запуска проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызтелекома»