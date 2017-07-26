Экзамен для Текебаева. ЦИК самоустранился от решения вопроса

Члены ЦИК объяснили журналистам, кто должен обеспечить допуск на экзамен по государственному языку кандидату в президенты Омурбеку Текебаеву.

По словам Елены Джилкичиевой, Центризбирком не уполномочен просить суд или иные органы оказать содействие Текебаеву в сдаче теста.

Другой член комиссии Кайрат Осмоналиев добавил, что действующий закон описывает подробно все нюансы и процедуры, которые следует пройти выдвиженцу, а также его права. Но речь идет о кандидатах, находящихся на свободе. А Текебаев содержится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции.

«Наше избиртельное законодательство несовершенно. Мы хотели максимально придерживаться нейтрального, объективного и правоприминительного принципа. Но существуют юридические коллизии. Да, ЦИК ответственен за обеспечение равных возможностей для всех кандидатов. Но сейчас речь о подсудимом кандидате, который находится в СИЗО, поэтому вопрос о допуске его к сдаче теста должен решать суд. Обратиться к суду может сам Текебаев или его уполномоченные представители», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Он считает, что ЦИК не перекладывает ответственность на суд. «Мы свою позицию обозначили. Остальное дело суда» , — подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

Ему напомнили, что суд отказал накануне, отправив ответчика в ЦИК.

«Значит, следует обратиться с отдельным заявлением. В любом случае, пробелы эти должен устранить суд, как источник права. Любое решение можно обжаловать. До 10 августа Текебаев имеет право сдать экзамен», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов - конституционный огран, призванный реализовать избирательные права. У ЦИК КР есть все полномочия принимать решения, обязательные для исполнения. Однако ЦИК фактически самоустранился от решения текебаевского вопроса.

Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции.