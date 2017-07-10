В ЦИК поступило заявление от восемнадцатого по счету кандидата в президенты

В ЦИК поступило очередное заявление от кандидата в президенты. В комиссию передано решение политической партии «Адам укугу» о выдвижении в качестве кандидата на должность президента Кыргызстана Турсунбека Акуна. Он стал восемнадцатым по счету претендентом, намеревающимся баллотироваться на главный политический пост.

Ранее в ЦИК подали заявления самовыдвиженцы Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев.

В Центризбирком также поступили решения от двух политических партий о выдвижении кандидатов на должность главы государства.

Темир Сариев выдвинут от партии «Акшумкар», Бакыт Торобаев — от «Онугуу-Прогресса».