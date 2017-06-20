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Выборы

В ЦИК не знают, как тестировать Омурбека Текебаева, находящегося в камере СИЗО

В ЦИК Кыргызстана до сих пор нет графика сдачи теста по госязыку для кандидатов в президенты. Саму процедуру, отметим, должны расписать чиновники правительства, а задания и сумму проходного балла — Национальная комиссия по госязыку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, она предлагала коллегам направить в кабмин запрос с требованием не затягивать с графиком, поскольку выдвижение претендентов уже началось. Однако ее не поддержали по непонятным причинам.

«За 45 дней до голосования завершится подача документов, и за 35 дней до 15 октября ЦИК должен закончить регистрацию. В перечень необходимых для регистрации бумаг входит и сертификат от кандидата с результатами языкового тестирования», — пояснила Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что фиксированного срока, когда претенденты должны начать сдавать экзамен на знание госязыка и до какого именно дня, — нет.

«Но ЦИК должен зарегистрировать кандидата или отказать претенденту в регистрации в течение 10 дней после сдачи всех документов», — напомнила Гульнара Джурабаева.

Она отметила, что непонятным остается и вопрос с лидером «Ата Мекена» Омурбеком Текебаевым.

«Текебаев выдвинул свою кандидатуру. Подал заявление. Государство не имеет права лишать его возможности баллотироваться. Да, он содержится под стражей в СИЗО ГКНБ. Но тест на знание языка он сдать должен. То есть он должен каким-то образом попасть в центр тестирования, экзамен-то будет автоматизированным. К нему в СИЗО члены комиссии выехать не смогут со всей аппаратурой», — сказала Гульнара Джурабаева.

Вопрос со сдачей языкового теста Текебаевым остается открытым.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост президента страны началось 15 июня и завершится 15 августа.

На сегодня заявления в ЦИК о намерении баллотироваться в президенты страны подали глава общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов и лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев.
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