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Выборы

Вывески для избирательных участков будут красного цвета. Так дешевле

ЦИК Кыргызстана утвердил текст вывески и календаря для избирательных участков на выборах президента страны, которые пройдут 15 октября 2017 года. Решение принято сегодня на заседании.

По словам членов Центризбиркома, календари и вывески будут одного цвета — красного, потому что так дешевле. В календаре, как планируют члены ЦИК, будут перечислены основные даты подготовки к избирательной кампании-2017. А на вывесках будет размещен номер избирательного участка.

ЦИК также утвердил образцы и формы избирательных документов. Речь идет о форме заявлений от доверенных лиц кандидатов в президенты и их уполномоченных.

Здесь вы найдете все, что нужно знать избирателю.
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