В УВД Джалал-Абадской области опровергают факты давления на выборах

В УВД Джалал-Абадской области опровергают факты подкупа и давления на участках № № 2115 и 2069 города, о котором ранее сообщили наблюдатели от Комитета гражданского контроля.

По данным милиции, на каждом участке в областном центре дежурят по восемь сотрудников правоохранительных органов, в обязанности которых входят обеспечение общественного порядка на территории избирательного участка. Милиция пока не зафиксировала никаких нарушений.

Сегодня проходят выборы в восьми городах и 33 аймаках Кыргызстана.