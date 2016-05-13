Выборы мэра в Оше пройдут 25 мая. Коалиция большинства в качестве кандидата в градоначальники южной столицы представила Айтмамата Кадырбаева. Об этом сообщает ошская мэрия.

По ее данным, во второй половине дня члены коалиции «Мыйзам жана ыйман» единогласно поддержали кандидатуру Айтмамата Кадырбаева на пост мэра Оша. По словам депутатов, вклад Айтмамата Кадырбаева в решение задач по развитию города велик, он показал себя отличным градоначальником и достоин быть мэром города.

По итогам выборов в Ошский городской кенеш прошло 6 партий. В настоящее время Айтмамат Кадырбаев является единственным кандидатом. Центральная избирательная комиссия выборы мэра Оша назначила на 25 мая.