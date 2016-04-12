Айнура Усупбекова: Подкуп избирателей не просто проблема, а угроза национальной безопасности

«Подкуп избирателей не просто проблема, это угроза национальной безопасности», - заявила сегодня на круглом столе представитель ассоциации «Таза шайлоо» Айнура Усупбекова.

По ее словам, участники выборов решили не тратиться на агитационную кампанию, предпочитая покупать голоса. «На местных выборах, прошедших 27 марта в шести городах и 21 аймаке, подкуп приобрел масштабные размеры, особенно в Оше и Токмаке. На участках шел открытый торг. В Оше факты отмечены на участке №5325. По нему до сих пор спорят. Итоги голосования под вопросом. Реакции от правоохранительных органов нет. Наше заявление просто не приняли. Отказали нам и в суде», - сказала Айнура Усупбекова.

Она добавила, что купля-продажа голосов активно шла и в Токмаке. «Непонятна и реакция ЦИК. Решения по нашей жалобе нет до сих пор. Хотя наше заявление к рассмотрению они приняли», - подчеркнула Айнура Усупбекова.