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Власть

Обмен любезностями. Министерство образования ответило депутату Евгении Строковой

Министерство образования и науки ответило депутату Жогорку Кенеша Евгении Строковой, которая обвинила Гульмиру Кудайбердиеву в лжереформах.

«Надо вдумываться в суть реформ, а не кокетничать перед народом, демонстрируя свое незнание системы. Министерство образования и науки в очередной раз объясняет суть реформ, направленных на оптимизацию учебной нагрузки. Когда мы говорим об эффективном распределении часов, то речь идет о недельной нагрузке, как принято в системе образования, а не о нагрузке в день, как понимает Евгения Строкова. Поэтому, прежде чем критиковать, депутату Строковой следовало бы понять суть принимаемых решений», — пояснили в ведомстве.

По данным Министерства образования, оптимизация учебной нагрузки направлена на повышение профессионального уровня учителей, что положительно скажется на качестве образования в целом.
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