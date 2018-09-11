Депутаты раскритиковали работу Минсельхоза по борьбе с контрабандой алкоголя

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике раскритиковали работу Министерства сельского хозяйства по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом алкоголя.

Минсельхоз представил проект закона, который устанавливает минимальные требования по загрузке мощностей алкозаводов. Однако депутаты посчитали, что так ведомство пытается создать монополию на рынке.

«Вы второй раз приходите с весьма странными идеями. Сначала предлагали устанавливать контрольные пломбы на бочки со спиртом при транспортировке, теперь придумали минимальную мощность. Вы же так нарушаете закон о конкуренции. У вас есть действующий закон. Покажите нам, как вы его исполняете, а не пытайтесь придумать что-то еще», — заявила депутат Гульшат Асылбаева.

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев ответил, что законопроект разработан по опыту России. Ведомство пытается внедрить новые рычаги контроля производства и оборота спирта, отметил он.

Однако парламентарии остались непреклонны и отклонили законопроект Минсельхоза.