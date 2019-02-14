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Происшествия

Финпол выявил факт незаконного ввоза алкоголя из Казахстана

Мобильная группа Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт незаконного ввоза алкогольной продукции из Казахстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол автодорожный» задержали автомобиль «Мерседес Бенц Спринтер». Выехав с КПП, машина до пункта транспортного контроля не доехала. Ее припарковали на стоянке рядом. В ходе опроса водителя установлено, что в грузовом отсеке автомашины имеется алкогольная продукция (водка). В процессе осмотра авто обнаружено 150 коробок водки «Утренняя роса» с акцизными марками Казахстана, которые законспирированы под ящиками напитков «Султан чай».

«Сейчас Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей республике», — подчеркнули в ведомстве.
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