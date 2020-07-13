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В Узгене изъяли 44 тысячи бутылок алкоголя с сомнительными акцизными марками

Из незаконного оборота изъяты 44,4 тысячи бутылок алкоголя. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, в Узгенском районе Ошской области в складском помещении изъято 36,5 тысячи бутылок в различных емкостях и с разными наименованиями. В помещении, расположенном на территории частного дома в селе Кызыл-Ай Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, совместно с сотрудниками ГСБЭП региона обнаружено и изъято 7 тысяч 978 бутылок алкоголя.

Отмечается, что у предпринимателей не было лицензии на хранение и реализацию алкоголя, а сами напитки были с сомнительными акцизными марками. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Ведется досудебное разбирательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159271/
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