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Власть

Глава Кыргызстана дал высокую оценку Ошскому университету

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в открытии нового здания факультета искусств ОшГУ.

«Несмотря на то, что университет расположен не в столице, он по праву считается одним из лучших в Кыргызстане, а город Ош становится центром образования и просвещения. Многие вузы в погоне за коммерческими интересами, забывают о требованиях рынка труда. ОшГУ в этом плане может быть примером для других вузов страны, так как готовит специалистов в соответствии с требованиями рынка труда», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.

Ошский государственный университет получил звание «Лучшее высшее учебное заведение» по итогам исследования Международного независимого агентства аккредитации и рейтинга.

Университет начал входить в мировую интеграцию образования. За последние три года ОшГУ привлек $7 миллионов инвестиций. Сооронбай Жээнбеков вручил руководству вуза сертификат на 200 тысяч сомов для покупки музыкальных инструментов.
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