В зданиях детских садов больше не будут размещать госструктуры

Решение об использовании зданий двух детских садов Бишкека по прямому назначению принято в ходе посещения вице-премьер-министром КР Алтынай Омурбековой объектов образования.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, в здании бывшего детского сада в 6-м микрорайоне сейчас Октябрьское районное управление Социального фонда, а в 11-м микрорайоне — фонд Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Фонду по управлению государственным имуществом освободить 73 здания дошкольных образовательных организаций, находящихся в государственной собственности и используемых не по назначению.

Отметим, возврат дошкольных образовательных учреждений в государственную или муниципальную собственность ведется по всей республике во исполнение поручения президента Кыргызстана.