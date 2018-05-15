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Общество

Мэр Бишкека знает, сколько государственных детсадов вернут городу в 2018 году

Столичный градоначальник рассказал, сколько государственных детских садов вернут городу в 2018 году:

«Программа по возврату детских садов была начата в 2010-м. В прошлом году мы вернули четыре садика. Из них уже реконструировали и отдали в использование три. В этом году планируем открыть еще три садика. Один в «Газгородке», детский сад бывшего Мясокомбината. И строим один новый в южном микрорайоне», — сказал мэр.

По словам Албека Ибраимова, продолжаются судебные процессы по возврату государственных детсадов. На очереди стоят два, по которым судебные процессы закончатся в ближайшем времени, и они тоже будут возвращены государству.
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