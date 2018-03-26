17:13
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (17)

Мэрия Бишкека не может найти участки для строительства 35 детских садов

Мэрия Бишкека не может найти участки для строительства 35 детских садов, предусмотренных Проектом детальной планировки. Об этом сегодня на общественных обсуждениях сообщил аким Первомайского района столицы Токтосун Султанов.

Жители поинтересовались, есть ли в городе свободные участки для строительства 35 детских садов и четырех школ. Чиновники ответили, что таких участков нет. Горожане назвали несколько пустующих территорий, которые мэрия не отдает под застройку социальных объектов.

«Участки есть, но строить там не хотят. Мэрия распродает земли. На месте бывшей налоговой Первомайского района давно предлагают построить детсад», — сказал Юрий Андреев.

Главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев ответил, что в плане есть строительство детского сада, но денег пока нет.
Ссылка:
просмотров: 598
Версия для печати
Материалы по теме
Новые объекты в охранных исторических зонах Бишкека незаконны. Обещают снести
Скоростные магистрали и электрички. Как хотят решить проблему пробок в Бишкеке
Никто не знает, сколько объектов в Бишкеке построили с нарушениями и надо снести
Депутаты ничего не понимают в ПДП, но уверены, что он нужен
Проект детальной планировки: как застроят скверы и снесут дома бишкекчан
Чиновников ОГУКС мэрии Бишкека обвиняют в злоупотреблении
Школа от ТВЕА. Как меняли подрядчиков и теряли миллионы
Несчастных случаев на строительных объектах стало меньше
Строительством перинатального центра в Бишкеке займется компания без лицензии
В Чон-Алайском районе до Нового года откроются две новые больницы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке решили завершить отопительный сезон В Бишкеке решили завершить отопительный сезон
Как кыргызстанцы превратились в&nbsp;австрийских псевдоинвесторов Как кыргызстанцы превратились в австрийских псевдоинвесторов
Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля
В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник