Мэрия Бишкека не может найти участки для строительства 35 детских садов, предусмотренных Проектом детальной планировки. Об этом сегодня на общественных обсуждениях сообщил аким Первомайского района столицы Токтосун Султанов.

Жители поинтересовались, есть ли в городе свободные участки для строительства 35 детских садов и четырех школ. Чиновники ответили, что таких участков нет. Горожане назвали несколько пустующих территорий, которые мэрия не отдает под застройку социальных объектов.

«Участки есть, но строить там не хотят. Мэрия распродает земли. На месте бывшей налоговой Первомайского района давно предлагают построить детсад», — сказал Юрий Андреев.

Главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев ответил, что в плане есть строительство детского сада, но денег пока нет.